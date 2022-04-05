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Van’daki hırsızlık ve kapkaç anları kamerada! 3 zanlı tutuklandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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Van’daki hırsızlık ve kapkaç anları kamerada! 3 zanlı tutuklandı

Van’da meydana gelen kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara saniye saniye yansıdı. Van Emniyeti hırsızlık ve kapkaca dair açıklamada bulunurken olaya ilişkin gözaltına alınan üç zanlı tutuklandı.

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