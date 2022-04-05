Adana’da ilginç olay! Silah seslerine çıktı gözünden vuruldu

Hayriye A, yakınları tarafından özel bir araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada, Hayriye A'nın seyir halindeki bir araçtan rastgele ateş açılması sonucu yaralandığını tespit etti.

Soruşturma sürüyor.