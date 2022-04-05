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Kapadokya'da balon turlarına rüzgar engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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Kapadokya’da balon turlarına rüzgar engeli

Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle tanınan turizm bölgesi Kapadokya'da, sıcak hava balon turları rüzgar nedeniyle 6 gündür gerçekleştirilemiyor.

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