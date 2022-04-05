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Son dakika: Sultangazi'de annesini benzinle yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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Son dakika: Sultangazi’de annesini benzinle yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre İstanbul bu vahşeti konuşuyor. Sultangazi'de uyuşturucu madde de kullandığı iddia edilen ve öfkelenen 25 yaşındaki Yasin Yaşar 64 yaşındaki annesi Mecbure Yaşar'ı üzerine benzin yakıp yakmaya çalıştı. Cani evlat Yasin Yaşar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay dün saat 17.00 sıralarında Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. 64 yaşındaki Mecbure Yaşar ile oğlu Yasin Yaşar ve Hacı Muhammet Yaşar arasında araç ve evin satışı konusunda tartışma yaşandı.

Uyuşturucu madde de kullandığı iddia edilen ve öfkelenen 25 yaşındaki Yasin Yaşar elindeki bidonda bulunan benzini annesinin üzerine dökerek ateşe vermek istedi. Kaçmaya çalışan kadını diğer oğlu Hacı Muhammet Yaşar kurtardı.

Annesini yakmak isteyen Yasin Yaşar evin önünden ayrıldığı sırada komşusunun aracına benzini dökerek yaktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Yasin Yaşar'ı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Yasin Yaşar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Annesini benzin döküp yakmaya çalıştı ANNESİNİ BENZİN DÖKÜP YAKMAYA ÇALIŞTI
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