Kapıcılar Kralı’nın çocuklarının miras davası bitmiyor! Mal varlığı şaşkına çevirdi

Mehmet Kaşkaya, Çankaya'da iş merkezinde 30 seneden fazla kapıcılık yaparken, toplam 11 daire, 1 arsa aldı, altın ve para birikimi yaptı.

KARDEŞLER BİRBİRİLERİNE GİRDİ

Selahattin, Sebahattin, Mesut ve Bayram Kaşkaya kardeşler, emekli olan yaşı ilerleyen babaları Mehmet Kaşkaya'yı 27 Kasım 2015 tarihinde ölümünden önce 2011 yılında belli bir ücret karşılığında bakımını üstlenmesi için, kız kardeşleri Gülvade Gümüş'e yakın bir eve yerleştirdi. Ancak 4 kardeş, Şubat 2013'te, kız kardeşlerinin geçen 2 yıl sürede 11 dairesinin kirasına el koyduğunu iddia ederek, babalarının vesayet altına alınması için, Ankara 13'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Dava dilekçesinde babalarının 'demans' hastası olduğunu, akli durumunun yerinde olmadığını ileri süren Kaşkaya kardeşler, babalarına tarafsız bir vasi atanmasını talep etti. Mahkeme de sağlık kurulu raporu için, Mehmet Kaşkaya'yı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.