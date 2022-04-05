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Doktor Zeynep Erdoğan cinayetinde istenen ceza belli oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.04.2022
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Doktor Zeynep Erdoğan cinayetinde istenen ceza belli oldu

Ankara'da kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldüren Mehmet Erdoğan hakkında istenen ceza belli oldu. Erdoğan hakkında ‘Eşe karşı kasten öldürme’, ‘Öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden alıkoyma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıla kadar hapsini istedi.

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