Bunun adı magandalık! Bursa’da ‘eğlence’ diye yolu kapatıp oyun oynadılar

O ANLARI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTILAR

Hiçbir olumsuzluğa aldırış etmeyen grup dakikalarca bu durumu sürdürürken, bazıları ise o anları cep telefonuyla kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa süre sonra tekrar araçlarına binen grup yoluna devam etti.