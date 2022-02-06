Bunun adı magandalık! Bursa’da ‘eğlence’ diye yolu kapatıp oyun oynadılar
YAŞAM İHA
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir grup genç, ‘asker eğlencesi’ sebebiyle araçlarını yolun ortasında bırakarak dakikalarca oyun oynadı. Trafiği durduran grup o anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Bir müddet dolaşan grup, İstanbul yolu Beşyol kavşağına geldiklerinde araçlarını yolun ortasında bırakıp oyunlar oynamaya başladı.
O ANLARI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTILAR
Hiçbir olumsuzluğa aldırış etmeyen grup dakikalarca bu durumu sürdürürken, bazıları ise o anları cep telefonuyla kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa süre sonra tekrar araçlarına binen grup yoluna devam etti.
MADDİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI
Şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri ise görüntülere yansıyan araçların plakalarını kontrol ederek maddi ve idari işlem başlattı.
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