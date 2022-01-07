Halk otobüsü şoförünü yola yatırıp dövdüler! Şehir magandaları dehşet saçtı

Son dakika haberine göre: Antalya'da maddi hasarlı kaza sonrası otomobil sürücüsü ile yanındaki şahıs, halk otobüsü şoförünü herkesin gözü önünde yola yatırarak tekme ve yumruklarla darp etti, ardından olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri, şoförün şikayetçi olduğu saldırganlar hakkında araştırma başlattı.

Giriş Tarihi: 07.01.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 16:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL