Kuvvetli rüzgarlar Türkiye'yi etkisi altına aldı! Ankara ve birçok ilde çatılar uçtu
Meteoroloj'nin uyarılarının ardından birçok ilde kuvvetli rüzgarlar çıktı. Ankara, Kırıkkale ve Çorum'dan ağaç sökülmeleri, çatı uçmaları haberleri peş peşe geldi. İşte Türkiye'nin büyük bir bölümünde görülen kuvvetli rüzgarlar sonrası yaşanan gelişmeler...
Ankara'da kuvvetli rüzgar; ağaçlar araçların üzerine devrildi. Ankara'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yol kenarlarına ve araçların üzerine devrildi.
Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde park halindeki iki aracın üzerine rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi.
Etlik Caddesi'nde de yol karındaki ağacın yola devrilmesi sonucu trafik geçici olarak durdu. Bazı bölgelerde ise çatı ve tabelalar uçtu, elektrik direkleri zarar gördü.
KIRIKKALE'DE ÇATI UÇTU
Kırıkkale'de akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgarda bir evin çatısı uçtu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Kırıkkale'de akşam saatlerinde etkili olan ve hızı yer yer 60 kilometreye ulaşan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Rüzgar sebebiyle Sanayi Mahallesi 1473. Sokak'taki müstakil bir evin çatısı karşı evin bahçesine uçtu. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yola ve evin bahçesine saçılan çatı parçaları toplandı.
AĞAÇLAR KÖKLERİNDEN SÖKÜLDÜ
Çorum'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağacın devrilmesi sonucu park halindeki bir araçta hasar oluştu. Kentte iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle Hürriyet Meydanı'ndaki bir çam ağacı, yol kenarında park halindeki, Habip Arduçtepe'ye ait 19 ACN 385 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri de devrilen ağacı aracın üzerinden kaldırdı. Otomobilde hasar oluştu. Devrilen ağacın köklerinin ise çürüdüğü görüldü.
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