03 Nisan 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de ormanlık alanda yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Balıkesir'de ormanlık alanda yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2022
ABONE OL
Balıkesir’de ormanlık alanda yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin örtü yangını şeklindeki alevleri söndürme çalışması gönüllülerin de müdahalesiyle sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA