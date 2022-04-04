Oruç niyeti ne zaman, nasıl edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı...
Oruç niyeti ne zaman, nasıl edilir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in 2. orucu için sahura kalkacak olanlar imsak vaktinden önce niyet nasıl getirilir öğrenmek isteyerek "oruca nasıl niyet edilir-getirilir, niyetsiz oruç tutulur mu?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Oruç niyeti ne zaman, nasıl edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı...
Oruç niyeti ne zaman, nasıl edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayının ikinci orucu için bugün sahura kalkılacak ve imsak vakti öncesinden bugünün orucu için niyet edilecek. İşte, Oruç niyeti ne zaman, nasıl edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı...
ORUCA NİYETİ NASIL EDİLİR-GETİRİLİR, NİYETSİZ ORUÇ TUTULUR MU?
Mübarek Ramazan ayı için tüm Müslüman alemi iftar ve sahur hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Oruç tutmaya niyetli olan vatandaşlar konuyla alakalı oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayı içerisinde farz olan Ramazan orucu dışında hiçbir oruca niyet edilmez. Çünkü farz orucun zamanında başka oruç tutulmaz.
ORUCA NASIL NİYET GETİRİLİR?
" Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya " şeklinde yapılan niyet en efdal olan niyettir. Herhangi bir oruç içinniyet ederken gün belirlemeden yani "Bugünkü orucu tutmaya" derken bugün kelimesini kullanmadan edilen niyetlerde caizdir. Ramazan ayı içerisinde farz olan Ramazan orucu dışında hiçbir oruca niyet edilmez. Çünkü farz orucun zamanında başka oruç tutulmaz. İslam alimlerinin görüşlerine göre Ramazan ayının 30 günlük orucuna bir seferde niyet edilmez. Her oruç için ayrı niyet edilmelidir.
ORUCUN ÇEŞİTLERİNE GÖRE NİYET NASIL YAPILIR?
Nafile oruç: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmaya.
Kaza orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için en son kazaya kalan Ramazan orucunun kazasını tutmaya.
Kefaret orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için kefaret orucumu tutmaya.
Adak orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için üzerime almış olduğum adak orucumu tutmaya.
ORUCA NİYET ETMEK NEDİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir.
ORUCA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?
Akşam güneş battıktan sonra başlayıp orucun tutulacağı gün zeval vaktine kadar niyet edilebilen oruçlar; Ramazan oruçları, Nafile oruçlar, Adak oruçları.. Bu oruçlara zeval vaktine kadar niyet edilir fakat zeval vaktine kadar orucu bozan durumlardan kaçınılmış olması zorunluluğu vardır. İmsaktan sonra oruçluymuş gibi orucu bozacak durumlardan kaçınılırsa zeval vaktine kadar niyet etmek caiz olur. İmsak vakti girmeden önce niyet edilmesi gereken oruçlar ise, kaza oruçları ve kefaret oruçlarıdır…
Nafile oruca başlandıktan sonra bozulan oruçlar da bu gruba girer. Oruca niyet etmenin en efdal olan zamanı imsak vaktinden hemen öncedir. Çünkü sahura kalkıp sahur sevabı aldıktan sonra sabah namazını bekleyerek son anda oruca niyetlenip ardından sabah namazını kılmak en doğru davranıştır. Fakat sahura kalkamama ihtimali varsa akşam namazından sonra herhangi bir saatte oruç için niyet edilmesinde bir sakınca yoktur.
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