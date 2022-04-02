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İstanbul Sarıyer'de yangın paniği! Alarmın rengi kırmızı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2022 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
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İstanbul Sarıyer’de yangın paniği! Alarmın rengi kırmızı

Son dakika haberi...Sarıyer Bahçeköy'de bir kebapçıda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki 3 binaya sıçradı. Yangına müdahale eden bir itfaiye aracı da alev topuna döndü. Bölgeye İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

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