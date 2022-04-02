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Son dakika: Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi! Yol trafiğe kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2022 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
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Son dakika: Bolu Dağı Tüneli’nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi! Yol trafiğe kapatıldı

Son dakika... Bolu Dağı Tüneli üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle kayan toprak, tünelin girişlerini kapadı. TEM yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle güzergahın Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit trafiğe kapatıldı.

Trafik akışı İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D-100'e aktarılıyor.

Bölgeye jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.


Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, heyelanda herhangi bir aracın toprak altında kalıp kalmadığını araştırıyor.

Ayrıca ekipler, toprak kayması riskine karşı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Heyelanın iftar saatine denk gelmesi sayesinde bölgede araç geçişinin az olduğu belirtildi.

Öte yandan heyelan sonucu toprak ve kaya parçalarının yolda yaklaşık 50 metrelik kısmı kapladığı görüldü.



Bolu Dağı Tüneli’nde heyelan BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE HEYELAN

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