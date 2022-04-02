Son dakika: Bolu Dağı Tüneli’nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi! Yol trafiğe kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle güzergahın Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit trafiğe kapatıldı.