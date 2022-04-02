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Trabzon’da otelde cesedi bulunan gencin midesinde 352 adet poşet içinde uyuşturucu bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2022
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Trabzon’da otelde cesedi bulunan gencin midesinde 352 adet poşet içinde uyuşturucu bulundu

Trabzon Ortahisar’da otelde cansız bedeni bulunan gencin uyuşturucu kuryesi olduğu gün yüzüne çıktı. Uçakla şehre gelen ve bir gün sonra cansız bedeni bulunan gence yapılan otopsi sonucunda midesinden 352 tane poşet içerisinde uyuşturucu madde olduğu belirlendi.

31 Mart tarihinde havayolu ile Trabzon'a gelen 27 yaşındaki Ahmet Işık adlı kişi aynı gün Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa mahallesinde bir otele yerleşti. Yerleştiği otel odasından çıkmayan genç, ertesi gün kat görevlisi tarafından yatağın üzerinde hareketsiz bir halde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Otel görevlilerinin ihbarı üzerine otele gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, şahsın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

MİDESİNDE 352 POŞET UYUŞTURUCU BULUNDU

Yapılan otopside şahsın midesinde 352 adet poşet içerisinde 552 gram uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilirken, şahsın uyuşturucu kuryesi olduğu belirlendi.

ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

Şahsın mide ve bağırsaklarında erimiş ambalaj kağıtları içerisinde uyuşturucu maddeye rastlanması nedeniyle ölüm nedeninin midesindeki uyuşturucu paketlerinin patlaması sonucu zehirlenme olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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