Trabzon’da otelde cesedi bulunan gencin midesinde 352 adet poşet içinde uyuşturucu bulundu

31 Mart tarihinde havayolu ile Trabzon'a gelen 27 yaşındaki Ahmet Işık adlı kişi aynı gün Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa mahallesinde bir otele yerleşti. Yerleştiği otel odasından çıkmayan genç, ertesi gün kat görevlisi tarafından yatağın üzerinde hareketsiz bir halde bulundu.