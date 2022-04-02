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Çorum'da 2 bölgede orman yangını! Biri söndürüldü diğeri için mücadele sürüyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2022 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
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Çorum’da 2 bölgede orman yangını! Biri söndürüldü diğeri için mücadele sürüyor

Çorum'un Kargı ilçesinde 2 farklı noktada çıkan yangınlardan biri  kontrol altına alınarak söndürüldü, ötekine ise müdahale devam ediyor. Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, şiddetli rüzgarın müdahaleyi zorlaştırdığını söyledi.

Çorum'un Kargı ilçesi Hacıhamza köyü ile Avşar köyü yakınlarında 2 farklı noktada çiftçilerin yaktığı anız ateşi, ormanlık alana geldi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ve Kargı Belediyesi ekipleri, alevlere müdahale etti.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, Avşar köyü yakınlarındaki yangının söndürüldüğünü, Hacıhamza köyü yakınlarındaki yangına müdahalenin devam ettiğini söyledi.

"RİSKLİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Şiddetli rüzgarın yangına müdahaleyi güçleştirdiğini belirten Uyar, "Yangının nehir kenarında olması da müdahaleyi güçleştiriyor. Her iki orman yangınının da anız yangınından kaynaklandığını tespit ettik. Şu an için riskli bir durum söz konusu değil. Yangın bölgesinde olağanüstü bir durum yok. Ekiplerimiz yangını söndürmek için çalışıyor." dedi.

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