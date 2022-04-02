Çorum’da 2 bölgede orman yangını! Biri söndürüldü diğeri için mücadele sürüyor

"RİSKLİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Şiddetli rüzgarın yangına müdahaleyi güçleştirdiğini belirten Uyar, "Yangının nehir kenarında olması da müdahaleyi güçleştiriyor. Her iki orman yangınının da anız yangınından kaynaklandığını tespit ettik. Şu an için riskli bir durum söz konusu değil. Yangın bölgesinde olağanüstü bir durum yok. Ekiplerimiz yangını söndürmek için çalışıyor." dedi.