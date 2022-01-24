İstanbul Kağıthane'de feci ölüm! Üniversite öğrencisinden şoke eden intihar mektubu: "Bahis bağımlısıyım"

Hayatına son veren üniversite öğrencisi genç M.S., Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Selamünaleyküm direkt konuya gireceğim bu benim intihar mektubum. Bu twitterin planlama özelliği ile atıyorum. İntihar etmeden önce ertesi günü akşam 9'da atılacak şekilde ayarladım. Yani siz bu satırları okurken ben yaşıyor olmayacağım. Laga luga yapmadan her şeyi açık açık anlatacağım." ifadelerine yer verdi.

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