İstanbul Kağıthane'de feci ölüm! Üniversite öğrencisinden şoke eden intihar mektubu: "Bahis bağımlısıyım"
Kağıthane'de ailesiyle yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi M.S. 5 katlı binanın 3. katından atlayarak yaşamına son verdi. Sosyal medya platformu Twitter'da paylaştığı intihar mektubu ortaya çıkan M.S., bahis bağlısı olduğunu ve babasının büyük meblağda parasını batırdığını yazdı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Kâğıthane Hürriyet Mahallesi, Cami Altı Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın 3'üncü katında ailesiyle yaşayan 22 yaşındaki M. S., henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede M.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme polislerinin ve savcının incelemelerinden sonra M.S.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.
Olay anında M.S.'nin ailesinin evde olmadığı ve sosyal medya hesabında ise kripto parada kaybettiği paralar nedeniyle hayatına son vereceğine dair bir paylaşım yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İNTİHAR NOTU DİKKAT ÇEKTİ
Üniversite öğrencisi gencin M.S'nin olay anında evinde kimsenin olmadığı öğrenildi. Gencin sosyal medya hesabında hayatına son vereceğine dair bir paylaşım yaptığı öğrenildi.
Hayatına son veren üniversite öğrencisi genç M.S., Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Selamünaleyküm direkt konuya gireceğim bu benim intihar mektubum. Bu twitterin planlama özelliği ile atıyorum. İntihar etmeden önce ertesi günü akşam 9'da atılacak şekilde ayarladım. Yani siz bu satırları okurken ben yaşıyor olmayacağım. Laga luga yapmadan her şeyi açık açık anlatacağım." ifadelerine yer verdi.
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