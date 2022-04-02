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Mukabele saatleri 2022: Ramazan mukabele TV'de hangi kanalda? Vav TV ve Diyanet TV mukabele saat kaçta?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
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Mukabele saatleri 2022: Ramazan mukabele TV’de hangi kanalda? Vav TV ve Diyanet TV mukabele saat kaçta?

Mukabele saat kaçta, hangi kanalda? Mukabele geleneği, on bir ayın sultanı Ramazan'da ülke genelindeki tüm camilerde genç yaşlı herkesin katılımıyla ifa ediliyor. 14 asırlık mukabele geleneğini TV'den takip etmek isteyen vatandaşlar, mukabelenin saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Ramazan mukabele TV'de hangi kanalda? Vav TV ve Diyanet TV mukabele saat kaçta? İşte 2022 mukabele saatleri ve mukabele hakkında merak edilenler...

Mukabele saatleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da mukabele geleneği devam ediyor. Mukabele; "Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kur'an-ı Kerim'i takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi" anlamına geliyor. Tüm camilerde yaşatılan mukabele geleneği bazı TV kanallarında canlı olarak veriliyor. Peki, Ramazan mukabele TV'de hangi kanalda? Vav TV ve Diyanet TV mukabele saat kaçta? İşte 2022 mukabele saatleri...

MUKABELE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İşte Vav TV, Diyanet TV, TRT 1 ve Kanal 7 mukabele saatleri:

VAV TV MUKABELE SAATİ

VAV TV yayın akışına göre mukabele hafta içi her gün saat 07:00'de başlıyor. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri ise 12:00'da başlıyor.

DİYANET TV MUKABELE SAATİ

Diyanet TV yayın akışına göre mukabele her gün 06.00'da ve 15:00'da başlıyor.

TRT 1 MUKABELE SAATİ

Ramazan Günlüğü programının ardından da saat 03.20''de Sahur Bereketi programı Serdar Sahur Bereketi programının bitmesinin ardından da bu kez saat 05.20'de Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerif yani mukabele programı başlayacak.

KANAL 7 MUKABELE SAATİ

Kanal 7'de Sahur programının sona ermesiyle birlikte Mukabele programı başlayacak. Mukabele programında her gün Kur'an-ı Kerim'den 20 sayfa okunarak 30 günde tamamlanacak.

MUKABELE NEDİR?

Bakara suresinin 185. ayetinde Kur'an-ı Kerim'in ramazan ayında indirilmeye başlandığı belirtiliyor. Ayrıca İslam inancına göre, Hazreti Muhammed ile Cebrail Aleyhisselam'ın karşılıklı Kur'an okuduğu rivayet ediliyor. Bundan dolayı bu ayda camiler, Kur'an kursları ve evlerde bir araya gelen vatandaşlar, bu ibadeti ifa ediyor.

MUKABELENİN FAZİLETİ NEDİR?

Kur'an literatüründe mukabele: Cebrâil aleyhisselâm-ın her sene Ramazan ayında Peygamber Efendimize sallâllâhu aleyhi ve selleme gelerek Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı müzakere etmelerini, birbirlerine okumalarını ifade eder.

Ramazân-ı Şerîf'in en mühim vasfı, bir Kur'ân-ı Kerîm mevsimi olmasıdır. Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem her Ramazan Cebrâil'le birlikte o zamana kadar nâzil olan Kur'ân'ı mukâbele usûlüyle karşılıklı okurlardı.

İbni Mes'ûd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir." (Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân 16)

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