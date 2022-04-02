Mukabele saatleri 2022: Ramazan mukabele TV'de hangi kanalda? Vav TV ve Diyanet TV mukabele saat kaçta?
Mukabele saat kaçta, hangi kanalda? Mukabele geleneği, on bir ayın sultanı Ramazan'da ülke genelindeki tüm camilerde genç yaşlı herkesin katılımıyla ifa ediliyor. 14 asırlık mukabele geleneğini TV'den takip etmek isteyen vatandaşlar, mukabelenin saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Ramazan mukabele TV'de hangi kanalda? Vav TV ve Diyanet TV mukabele saat kaçta? İşte 2022 mukabele saatleri ve mukabele hakkında merak edilenler...
Mukabele saatleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da mukabele geleneği devam ediyor. Mukabele; "Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kur'an-ı Kerim'i takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi" anlamına geliyor. Tüm camilerde yaşatılan mukabele geleneği bazı TV kanallarında canlı olarak veriliyor. Peki, Ramazan mukabele TV'de hangi kanalda? Vav TV ve Diyanet TV mukabele saat kaçta? İşte 2022 mukabele saatleri...
MUKABELE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
İşte Vav TV, Diyanet TV, TRT 1 ve Kanal 7 mukabele saatleri:
TRT 1 MUKABELE SAATİ
Ramazan Günlüğü programının ardından da saat 03.20''de Sahur Bereketi programı Serdar Sahur Bereketi programının bitmesinin ardından da bu kez saat 05.20'de Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerif yani mukabele programı başlayacak.
KANAL 7 MUKABELE SAATİ
Kanal 7'de Sahur programının sona ermesiyle birlikte Mukabele programı başlayacak. Mukabele programında her gün Kur'an-ı Kerim'den 20 sayfa okunarak 30 günde tamamlanacak.
MUKABELE NEDİR?
Bakara suresinin 185. ayetinde Kur'an-ı Kerim'in ramazan ayında indirilmeye başlandığı belirtiliyor. Ayrıca İslam inancına göre, Hazreti Muhammed ile Cebrail Aleyhisselam'ın karşılıklı Kur'an okuduğu rivayet ediliyor. Bundan dolayı bu ayda camiler, Kur'an kursları ve evlerde bir araya gelen vatandaşlar, bu ibadeti ifa ediyor.
MUKABELENİN FAZİLETİ NEDİR?
Kur'an literatüründe mukabele: Cebrâil aleyhisselâm-ın her sene Ramazan ayında Peygamber Efendimize sallâllâhu aleyhi ve selleme gelerek Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı müzakere etmelerini, birbirlerine okumalarını ifade eder.
Ramazân-ı Şerîf'in en mühim vasfı, bir Kur'ân-ı Kerîm mevsimi olmasıdır. Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem her Ramazan Cebrâil'le birlikte o zamana kadar nâzil olan Kur'ân'ı mukâbele usûlüyle karşılıklı okurlardı.
İbni Mes'ûd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir." (Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân 16)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bursa uçak kazası ne zaman, nerede oldu? 25 Nisan Bursa'da düşen eğitim uçağı modeli nedir? SON DAKİKA HABERLER
- İşsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Nisan ayı işsizlik maaşı erken yatar mı? İşte ödeme takvimi...
- Beta öldü mü? Rapçi Beta neden öldü? Berk Bayındır kimdir, kaç yaşındaydı? SON DAKİKA HABERLER
- Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Mayıs ayı SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman ödenecek, erken yatar mı?
- Engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 engelli aylığı bayramdan önce yatacak mı? SON DAKİKA HABERLER
- Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Son açıklamalar...
- KPSS 2022/7 atama sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bugün Kabine Toplantısı var mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- Mayıs ayı kira artış oranı 2022 açıklandı mı? TEFE TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı yüzde kaç olacak?
- Benzin ve motorin fiyatları son durum: 25 Nisan benzin ve mazot fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları indirim var mı?
- Son durum: Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, toplu taşımada maske yasağı ne zaman bitecek?
- Bayram tatili birleşti mi? 5-6 Mayıs tatil mi? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? SON DAKİKA HABERLER