Diyarbakır’da ailesiyle tartışan genç mahallelinin kabusu oldu! 7 araca bile bile çarptığı anlar kamerada

7 ARACA BİLE BİLE ÇARPTI

F.T., önce sokakta park halindeki babası ve ağabeyine ait 2 araca bilerek çarptı ve hasara neden oldu.

5 araca daha çarpan ve bu sırada yaralanan F.T., daha sonra otomobilinden inerek babasını darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle F.T. ile babası ayrıldı.