Antalya'da "erkek arkadaşımla görüştün" kavgası! Tekme tokat dövülen Şenız Gülpınar konuştu: Can güvenliğim yok





4 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST



Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler K.E., Ö.A., H.Ç. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmada işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.E., Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadesinde Şenız Gülpınar'ı daha önce uyarmasına rağmen erkek arkadaşıyla ilişkisini devam ettirdiği için tartıştıklarını, sonrasında sinirlerine hakim olamayıp dövdüğünü söyledi. 'Yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen E.D.'nin ise arandığı belirtildi.





BAYILTINCAYA KADAR DÖVDÜLER



Şüphelilerin, adli kontrolle serbest bırakılmalarının ardından kendisine ve annesine tehdit mesajları gönderdiğini söyleyen Şenız Gülpınar, yaşadıklarını anlattı. Kendisini arkadaşı aracılığıyla konuşmak için çağırdıklarını, ırmak kenarında 1,5 saat yürüyüş yaptıklarını anlatan Gülpınar, "Bir anda üstüme saldırdılar. Beni bayıltıncaya kadar dövdüler. İlk başta hepsi birden saldırdı. Daha sonra K.E. ayrıca dövdü. Beni oradan tekrar eve getirdiler. Yaralarım geçene kadar bana bakacaklarını söylediler. Kimseye bir şey söylememem, şikayetçi olmamam için beni tehdit ettiler. Kimseyi aramamam için telefonumun sim kartını çıkarıp kırdılar" dedi.