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Son dakika: 26 yıl hapis cezasıyla aranıyordu... Bazanın altında yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2022 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
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Son dakika: 26 yıl hapis cezasıyla aranıyordu... Bazanın altında yakalandı

Son dakika haberine göre Konya'da kesinleşmiş 26 yıl hapis cezasıyla aranan Hüseyin A., polisin düzenlediği operasyonda evinde bazanın altında yakalandı.

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