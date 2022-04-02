Caddebostan’da deniz 2 metre çekildi! Yer yer kirlilik görüldü





"ÇOK GÜZEL BİR GÜN, AMA ÇOK ÜZÜLDÜK"

Çok güzel bir günde sahilin bu durumda olmasına üzüldüğünü belirten vatandaş Özlem Zeren, "Çok güzel bir gün, ama çok üzüldük. Deniz her zamankinden 1,5-2 metre geriye çekilmiş durumda. Dalgalı deniz. Birkaç gün önce daha iyiydi, ama dalgalanmayla birlikte denizin üzerinde kirlilik oluşmuş. Müsilaj değil sanırım" dedi.