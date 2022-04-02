Kastamonu’da 3 ailenin kavgasında kan aktı! Ölü ve yaralılar var
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde ağaç kesimi esnasında akraba olan 3 aile arasında anlaşmazlık sebebiyle kavga çıktı. Silahların konuştuğu olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.
1 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ 2 KİŞİ AĞIR YARALI
Kısa süre içerisinde büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslar silahlarla birbirine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Hamdi Bayam, olay yerinde hayatını kaybederken, S.B. ve A.B. ise ağır yaraladı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ekipleri ve komando birliği sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Bayam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. S.B. ve A.B. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
1 GÖZALTI VAR
Olay yerine gelen ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Hamdi Bayam'ın cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olaya karıştığı gerekçesiyle 18 yaşındaki Ö.B.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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