Kastamonu’da 3 ailenin kavgasında kan aktı! Ölü ve yaralılar var





ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ekipleri ve komando birliği sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Bayam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. S.B. ve A.B. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.