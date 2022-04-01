ANTALYA SAHUR SAATİ VE İFTAR VAKTİ: 2022 Antalya ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta? Antalya imsakiyesi...
2022 Antalya ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Antalya iftar vakti Antalya İmsakiye takvimi ile netleşti. Mübarek Ramazan ayı bu yıl 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Oruç ibadetinin yerine getirileceği bu önemli ay için il il imsakiye takvimi de yayınlandı. İşte, 2022 Antalya ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta? Antalya imsakiyesi...
Antalya ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Antalya imsak (sahur) vakti ve iftar vakitleri araştırılıyor. İslam dünyasının heyecanla beklediği on bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi çattı. 2 Nisan Cumartesi günü yarın tutulmaya başlanacak olan oruçlar öncesi merak ediliyor. İşte, 2022 Antalya ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta? Antalya imsakiyesi...
Antalya İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati
2 Nisan Cumartesi
İlk Sahur Vakti: 05:14
İlk İftar Vakti: 19:27
3 Nisan Pazar:
Sahur Vakti: 05:12
İftar Vakti: 19:28
4 Nisan Pazartesi:
Sahur Vakti: 05:10
İftar Vakti: 19:29
5 Nisan Salı
Sahur Vakti: 05:09
İftar Vakti: 19:29
6 Nisan Çarşamba
Sahur Vakti: 05:07
İftar Vakti: 19:30
Antalya Teravih Namazı Saatleri
Antalya'da 1 Nisan Cuma günü teravih namazı 20:42'de kılınacak.
Antalya'da 2 Nisan Cumartesi: 20:43
Antalya'da 3 Nisan Pazar: 20:44
Antalya'da 4 Nisan Pazartesi: 20:45
Antalya'da 5 Nisan Salı: 20:46
Ramazan Bayramı Tarihi
Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba
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