ANTALYA SAHUR SAATİ VE İFTAR VAKTİ: 2022 Antalya ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta? Antalya imsakiyesi...

Antalya ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Antalya imsak (sahur) vakti ve iftar vakitleri araştırılıyor. İslam dünyasının heyecanla beklediği on bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi çattı. 2 Nisan Cumartesi günü yarın tutulmaya başlanacak olan oruçlar öncesi merak ediliyor. İşte, 2022 Antalya ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta? Antalya imsakiyesi...