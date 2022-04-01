İBB hizmet aracından skandal görüntü! Tehlikeli yolculuk
İstanbul'da neredeyse her gün bir skandala imza atan İBB bir kez daha gündem oldu. Trafikte görüntülenen İBB hizmet aracı, çalışanı kasada taşıdı. Boya kutularının üzerinde oturan kişinin hayati tehlikesi bir vatandaş tarafından görüntülendi.
İstanbul'da yol boyama ve bakım işlemleri için kullanılan İstanbul Büyükşehir Belediye'sine ait reklamlı hizmet aracında bir işçi kasa kısmında boyaların üzerinde yatırılarak seyahat etti.
Arnavutköy'den başlayan ve kilometrelerce devam eden yolculuk, arkadan ilerleyen bir aracın araç kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, aracın sinyal kullanmadan şerit ihlali yaptığı anlar da görüldü.
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