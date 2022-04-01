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Sakarya TEM Otoyolu’nda kaza! Araba minibüse çarptı: Çok sayıda yaralı var

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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Sakarya TEM Otoyolu’nda kaza! Araba minibüse çarptı: Çok sayıda yaralı var

Sakarya’da TEM Otoyolu'nda iddiaya göre başka otomobilin sıkıştırdığı araba, minibüse arkadan çarptı. Kaza sonucunda 7 şahıs yaralandı. Emniyet güçleri kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaza, gece sularında TEM Otoyolu'nun Akyazı kesimi Ankara istikametinde gerçekleşti. İddiaya göre, başka aracın sıkıştırdığı Sait K. hakimiyetindeki 34 BFR 362 plakalı otomobil, Metin A. kontrolündeki 78 BC 881 plakalı kapalı kasa minibüse arkadan vurdu.

MİNİBÜS METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüs, metrelerce sürüklendi. Minibüs sürücüsü Metin A. ile yanındaki Mehmet A. araçta sıkışırken, otomobil sürücüsü Sait K. ile yanındakiler Hanifi D., Rüstem K., Hülya Y. ve Abdülkadir Y. yaralandı.

7 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüste sıkışan kişileri çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralanan 7 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. 1,5 saat süren çalışmaların ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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