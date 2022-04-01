Sakarya TEM Otoyolu’nda kaza! Araba minibüse çarptı: Çok sayıda yaralı var

7 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI



Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüste sıkışan kişileri çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralanan 7 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı.