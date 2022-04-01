Kars'ta soba bacasından çıkanlar şoke etti! Tarihi değeri bulunan…
Kars'ta bir dolandırıcılık olayını aydınlatmak için operasyon düzenleyen polis soba bacasına saklananları görünce şaşkına döndü. Bakın kadın çorabına saklanmış halde ne bulundu...
Bitlis'te yaşayan kişi, düşük fiyatla sattıklarını vadettikleri altınların videosunu kendisine gönderdikleri öne sürülen H.K. (58) ile N.A. (43) ve C.A. (26) isimli kadınlarla telefonla iletişime geçerek kente geldi.
Şüphelilerden altın alarak kuyumcuda bozduran kişi, daha sonra yeniden irtibata geçtiği zanlılardan yüklü miktarda altın almak istedi.
Tekrar buluştuğu şüphelilerce 400 bin lirasının alındığını ve altınların verilmeyip darbedildiğini öne süren kişi durumu polise bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda 2'si kadın 3 zanlıyı yakaladı.
Polisteki işlemleri sonrası "dolandırıcılık" ve "yağma" suçlamasıyla sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Zanlıların evindeki aramada çoraba konularak bacaya gizlenmiş çeyrek ve tam ile tarihi özelliğe sahip 170 altın ele geçirildi.
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