Son dakika: Tuzla’da korkunç kaza! TIR’a çarpan otomobil alev alev yandı: Sürücü öldü

Tuzla'da Kuzey Marmara otoyolunda seyir halinde olan otomobil, seyir halindeki bir tıra arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde başlayan yangın tıra da sirayet etti. Tırın ve otomobilin alev alev yandığı olayda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Çarpışmanın ardından yanan tır ve otomobil havadan görüntülendi.