Son dakika: Tuzla'da korkunç kaza! TIR'a çarpan otomobil alev alev yandı: Sürücü öldü
Son dakika haberine göre Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkiinde saat 09.00 sıralarında bir otomobil TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın ardından araç yanmaya başladı. Aracın içinden çıkamayan sürücü feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yanan aracı ve TIR'ın dorsesindeki alevleri söndürme çalışmamaları sürüyor.
Tuzla'da Kuzey Marmara otoyolunda seyir halinde olan otomobil, seyir halindeki bir tıra arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde başlayan yangın tıra da sirayet etti. Tırın ve otomobilin alev alev yandığı olayda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Çarpışmanın ardından yanan tır ve otomobil havadan görüntülendi.
Kaza, Tuzla'da Kuzey Marmara otoyolu Edirne istikametinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yolda hızla ilerleyen BMW marka otomobil, önünde seyir halinde olan ve dorsesinde inşaat malzemesi taşıyan 42 DRZ 55 plakalı MAN markalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle maddi hasar alan otomobilde yangın başladı.
Alevler kısa sürede tıra da sıçradı. Tır sürücüsü Osman Zengin kendisini tırdan dışarı attı. Tır ve otomobil yolda alev alev yandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olay yerinde yapılan incelemede, otomobil içerisinde sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.
Kaza hakkında konuşan görgü tanığı Cuma Yıldız, "Araç kaza yapmıştı, alev almıştı. İçinde insan vardı, bir kişinin olduğunu gördüm. Arkadan vurunca alev aldı. Müdahale edecek durumumuz olmadı" dedi.
Çarpışmanın etkisiyle alev alev yanan tır ve otomobil dron ile havadan görüntülendi.
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