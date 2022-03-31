Mahkemeden dikkat çeken karar! Eşini 15 yerinden bıçaklayan kocaya "tahrik" indirimi

TUTUKLANDI

Hastaneye kaldırılan Rabia Buse Şeker, tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Şeker, emniyetteki ifadesinde; eşinin telefonunda gördüklerinden dolayı aldatıldığını düşündüğünü ve aralarında çıkan kavgada kendisini kaybederek bıçakladığını söyledi. Şeker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Rabia Buse Şeker, sanık Burhan Şeker ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti Burhan Şeker'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırırken eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezası 15 yıla indirildi.