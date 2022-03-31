Mahkemeden dikkat çeken karar! Eşini 15 yerinden bıçaklayan kocaya "tahrik" indirimi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tartıştığı eşi Rabia Buse Şeker'i, 15 yerinden bıçaklayan Burhan Şeker'e 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kocaeli'de eşini 15 yerinden bıçaklayan kocaya 'haksız tahrik' indirimi uygulandı.
Olay, 12 Mayıs 2021'de Hacıosman Mahallesi, Uygun Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.
Burhan Şeker(30), mutfaktan aldığı bıçakla tartıştığı 7 yıllık eşi Rabia Buse Şeker'i(28) 15 yerinden bıçakladı.
TUTUKLANDI
Hastaneye kaldırılan Rabia Buse Şeker, tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Şeker, emniyetteki ifadesinde; eşinin telefonunda gördüklerinden dolayı aldatıldığını düşündüğünü ve aralarında çıkan kavgada kendisini kaybederek bıçakladığını söyledi. Şeker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Rabia Buse Şeker, sanık Burhan Şeker ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti Burhan Şeker'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırırken eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezası 15 yıla indirildi.
"OLAYIN ANİ ŞEKİLDE GELİŞTİĞİ KANAATİ"
Mahkeme heyeti, Rabia Buse Şeker'in önceki duruşmalarda eşini sinirlendirmeye yönelik sözlerini de göz önünde bulundurarak olayın plansız ve ani şekilde geliştiğine kanaat getirdi.
Heyet, 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak Burhan Şeker'e 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Sigara zammı ne zaman? 1 Nisan'da sigaraya zam gelecek mi? JTI, BAT, Philip Morris son açıklamalar!
- EGM PA son duyurular: 2022 bekçi alımı başvuru ne zaman başlıyor? Bekçi alımı hangi illere yapılacak?
- İş yeri ve konut sahipleri dikkat! Bugün sona eriyor! 2022 kira gelir vergisi beyannamesi ne zaman, nasıl verilir?
- Toz bulutu ne zaman gelecek? 2022 Türkiye'de kum fırtınası hangi illerde görülecek? Meteoroloji toz taşınımı uyarısı
- MSÜ sonuçları ne oldu, açıklandı mı? 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son açıklamalar!
- Akaryakıtta indirim son dakika: 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir mazot litre fiyatı kaç TL?
- Lider Filo halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Lider Filo borsada ne zaman işlem görecek?
- Bugün teravih var mı? 2022 ilk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
- Survivor yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 65. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
- Bekçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? 2022 e-Devlet bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı? Şartlar ise...
- Bora Edin kimdir, Survivor'dan elendi mi? Bora Edin kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
- Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor bu akşam kim veda etti? Survivor eleme ne zaman?