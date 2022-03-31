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Şehadetinin 7. yılında Savcı Mehmet Selim Kiraz dualarla anıldı

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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Şehadetinin 7. yılında Savcı Mehmet Selim Kiraz dualarla anıldı

İstanbul Adliyesindeki odasında 7 yıl önce DHKP/C terör örgütünce şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 7’nci yıldönümünde anılıyor. İstanbul Adalet Sarayındaki anma törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, şehit savcının babası Hakkı Kiraz da katıldı.

31 Mart 2015 tarihinde adliyede iki terörist tarafından rehin alınarak şehit edilen savcı Kiraz, hain terör saldırısının 7'nci yılında anıldı.

İstanbul Adalet Sarayındaki anma törenine protokolün yanı sıra şehit savcının babası Hakkı Kiraz da katıldı. Adliyenin Atrium alanında sabah saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasından sonra bazı katılımcılar konuşma yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ise törende konuşma yaptı. Törenin ardından adliyenin 6'ncı katında, olay gününden beri kullanılmayan, şehit savcının makam odasına çelenk konuldu, Kur'an okundu.

Eyüp Sultan Mezarlığındaki kabri başında da Kur'an okunup, dualar edildi. Son olarak, şehit savcının adı verilen adliyenin konferans salonunda anma bir dizi etkinlik düzenlenecek.

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