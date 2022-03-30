Tekirdağ’da 13 yaşındaki kız öğrenci yaşıtları tarafından dövüldü! O anlar kamerada
YAŞAM İHA
Tekirdağ Çorlu’da okuldan çıkan 13 yaşındaki kız öğrenci, yaşıtları olan hemcinsleri tarafından dövüldü. 13 yaşındaki çocuğun 4 kız tarafından dövüldüğü anlar kameraya yansıdı.
4 KIZ 1 KIZA SALDIRDI
Edinilen bilgiye göre, öğrenciler arasında okulda başlayan tartışma sonrası 13 yaşındaki D.K., aynı yaşta olduğu 4 hemcinsinin saldırısına uğradı.
TALİHSİZ ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Darp sonucu yaralanan D.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.
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