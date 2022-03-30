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Tekirdağ’da 13 yaşındaki kız öğrenci yaşıtları tarafından dövüldü! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.03.2022 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
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Tekirdağ’da 13 yaşındaki kız öğrenci yaşıtları tarafından dövüldü! O anlar kamerada

Tekirdağ Çorlu’da okuldan çıkan 13 yaşındaki kız öğrenci, yaşıtları olan hemcinsleri tarafından dövüldü. 13 yaşındaki çocuğun 4 kız tarafından dövüldüğü anlar kameraya yansıdı.

Olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Perşembe pazarı mevkiinde yaşandı.

4 KIZ 1 KIZA SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre, öğrenciler arasında okulda başlayan tartışma sonrası 13 yaşındaki D.K., aynı yaşta olduğu 4 hemcinsinin saldırısına uğradı.

TALİHSİZ ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Darp sonucu yaralanan D.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Ortaokullu kızların kavgası kamerada ORTAOKULLU KIZLARIN KAVGASI KAMERADA

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