Tekirdağ’da 13 yaşındaki kız öğrenci yaşıtları tarafından dövüldü! O anlar kamerada

TALİHSİZ ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Darp sonucu yaralanan D.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.