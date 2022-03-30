Oruçluyken lazer epilasyon yapılır mı? Ağda ve lazer epilasyon orucu bozar mı? Diyanet açıklamaları

Ağda veya epilasyon yaptırmak orucu bozar mı? 01 Nisan'ı 02 Nisan'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak ve oruca niyet edilecek. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadeti için hazırlıklar da başladı. Ramazan için geri sayım başlarken, orucu bozan durumlar da araştırılmaya başlandı. Peki, oruçluyken lazer epilasyon yapılır mı? Ağda ve lazer epilasyon orucu bozar mı? İşte merak edilenler...

AĞDA VE LAZER EPİLASYON ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu?" şu şekilde yanıt verdi: