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Edirne'de vahşet! Vurulmuş halde bulundular

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
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Edirne’de vahşet! Vurulmuş halde bulundular

Son dakika haberine göre: Edirne'de sabah saaatlerinde bir vahşet yaşandı. Uzunköprü ilçesi Elmalı Köyü'nde aynı aileden 4 kişi evlerinde vurulmuş halde bulundu.

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