CHP Muğla İl Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Engin Yıldızhan'dan trafikte kadına şiddet! Kadının boğazını sıktı
Son dakika haberine göre: CHP Muğla İl Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Engin Yıldızhan, Bodrum'da trafikte tartıştığı Sezin Tekinkaya'yı takip ederek boğazını sıkıp, darp etti. Evli ve 2 çocuk annesi kadın yaşadıklarını "Kendimi çok kötü hissettim. Yaralandım. Moralim bozuldu, hala boynumda bir el hissediyorum. Olayın travmasını atlatamadım. CHP üyesi bu kişi, bunlar Kadınlar Günü'nde gül dağıtıyorlar sonra da kadına şiddet uyguluyorlar." sözleriyle anlattı.
Bodrum Yalıkavak'ta otomobiliyle seyir halinde olan evli ve iki çocuk annesi Sezin Tekinkaya (43) ile CHP Muğla İl Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Engin Yıldızhan arasında trafikte ilerleme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldızhan, Sezin Tekinkaya'yı takip edip, aracıyla önünü kesti.
Olay bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Aracından inen Yıldızhan, önce Tekinkaya'nın 18 yaşındaki oğluyla tartıştı. Yıldızhan, çıkan arbede sırasında Sezin Tekinkaya'yı darp etti, boğazını sıktı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralanan Tekinkaya, hastanede darp raporu alıp polis merkezine giderek Yıldızhan'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"HALA BOYNUMDA BİR EL HİSSEDİYORUM"
Tekinkaya, olay anını şöyle anlattı: "Bana kaza yaptıracaktı. Korkuttu beni. Ve hızlıca sinirli bir şekilde oğluma doğru yürüdü. Küfür ederek üzerimize geldi. Sürekli bize sözlü tacizde bulundu. Arabamın önünü kesti, şiddete meyilliydi. Ben oğlumu sakinleştirmeye çalışıyordum. Kocasını sakinleştirmesi için eşine seslendim. O sırada benim boynumu tutarak beni itti. Yere düştüm. Kendimi çok kötü hissettim. Yaşadığım şoku hala üzerimden atamadım. Hala boynumda bir el hissediyorum. Kadına saygısı yok bu kişilerin. İnsan olsa bari gelse özür dileseydi. CHP üyesi bu kişi, bunlar kadınlar gününde gül dağıtıyorlar, sonra da kadınlara şiddet uyguluyorlar" diye konuştu.
CHP'li Mehmet Engin Yıldızhan'ın yaptığı 'Çizgim nettir' şeklindeki açıklama ise pes dedirtti: "Hiç yaşanmaması gereken fakat herkesin de başına sıkça ve kolaylıkla gelebilen veya gelebilecek olan bir trafik tartışması yaşamış bulunmaktayım. Bu olayın sebep gelişme ve sonuç ilişkisinin iddia edildiği gibi olmadığını, yaşananların çarpıtıldığını asıl gerçeğin adliyeye intikal eden dosyalardaki ifadelerimizde ve raporlarımızda olduğunu belirtmek isterim.
Çizgim nettir, bu zamana kadar her türlü şiddete karşı durduğum ve olduğum noktada söylem ve eylemlerimle ispatlıdır! Hayatın olağan akışında hiç beklemediğim bir anda tahrik hakaret ve darba maruz kalıp bir tartışmanın içinde kendimi bulduğum için üzgün olduğumu belirtirim. Unutmayın ki ben de genç, yeni evlenmiş ve yeni bir hayat kurmuş bir bireyim. Bu tür olaylardan kavga ve kargaşalardan çok uzak durmuş ve durmaya devam edecek bir hayatım var"
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