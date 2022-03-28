Kırşehir’de kayıp sevgililerden Şeyma’nın cesedi elleri kelepçeli bulundu, Hasan’ı arama çalışmaları devam ediyor! Dehşete düşüren detay

KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITIP ARAÇLARINA BİNMİŞLER

Öte yandan Şeyma Demir'in ölümü, Hasan Aydoğan'ın ise kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan Sami A. ve Şefik E.'nin Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları öğrenildi. Şüphelilerin, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde otomobilde bulunan Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'e kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra kendi araçlarına alarak, merkez ilçeye bağlı Kortulu köyüne hareket ettikleri öğrenildi. Ardından ise Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'ı tabancayla vurup öldürdükten sonra Kızılırmak Nehrine attıkları belirlendi. Ailenin kayıp başvurusu sonrası çalışma başlatan polis ve jandarma ekiplerinin otomobili gören güvenlik kamera görüntüsünün ortaya çıkmasıyla şüphelilere ulaştıkları öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularında cinayeti itiraf etti.

"HENÜZ CESEDİMİZİ BULAMADIK"

Kaybolan Hasan Aydoğan'ın babası Sedat Aydoğan, oğlunun cenazesinin bulunduğu ile ilgili asılsız haberlerin yapıldığını belirterek, "Biz acımızla uğraşırken yalan haberlerle uğraşmayın" dedi.