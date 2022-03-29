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İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu! 61 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2022
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İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu! 61 kişi yakalandı

Haklarında gözaltı kararı olan 76 kişi için İstanbul merkezli toplam 6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 61'ini gözaltına aldı.

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