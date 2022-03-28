Eskişehir’de gerilim tavan yaptı! Yol vermeyen vatandaş 3 kişiden meydan dayağı yedi! O anlar kamerada
YAŞAM İHA
Eskişehir’de yol verme sebebiyle 2 taraf arasında tansiyon yükseldi. Tekmelerin ve yumrukların konuştuğu kavga, cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.
Eskişehir Balkan Caddesi'nde geçen gece gece meydana gelen kavgada tekmeler ve yumruklar konuştu.
'YOL VERME' MESELESİNDEN BİRBİRLERİNE GİRDİLER
İddialara göre yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga bir vatandaş tarafından görüntülendi.
3 KİŞİDEN MEYDAN DAYAĞI YEDİ
Gece saatlerinde yaşanan olayda ticari taksi şoförü olduğu iddia edilen bir kişi 3 kişi tarafından darp edildi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 3 kişinin taksi şoförü olduğu iddia edilen kişiye tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü.
ESKİŞEHİR’DE GERİLİM TAVAN YAPTI! YOL VERMEYEN VATANDAŞ 3 KİŞİDEN MEYDAN DAYAĞI YEDİ! O ANLAR KAMERADA
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