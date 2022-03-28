Eskişehir’de gerilim tavan yaptı! Yol vermeyen vatandaş 3 kişiden meydan dayağı yedi! O anlar kamerada

3 KİŞİDEN MEYDAN DAYAĞI YEDİ

Gece saatlerinde yaşanan olayda ticari taksi şoförü olduğu iddia edilen bir kişi 3 kişi tarafından darp edildi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 3 kişinin taksi şoförü olduğu iddia edilen kişiye tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü.