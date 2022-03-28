Şile’de deniz kahverengiye boyandı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
İstanbul’un Şile ilçesi Ağva semtinde derelerden akan çamurlu su sebebiyle denizin bir kısmı kahverengiye boyandı. Ağva’ya gelen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken gördükleri manzara karşısında, “Çok güzel bir manzara, farklı renkler var denizde. Bir tarafta nehrin getirdiği hafif yeşilimsi, herhalde dağlardan gelen çamurumsu bir renk var.” dedi.
Ağva'da denizin bir bölümü bilhassa da sahile yakın kısmı kahverengiye boyandı. Denizin renginin, 2 ayrı dereden akan su sebebiyle kahverengiye büründüğü belirtilirken sahile gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında hayrete düştü.
"BİR TARAF YEŞİL, BİR TARAF KAHVERENGİ"
Ailesiyle birlikte Ağva'ya geldiğini söyleyen bir kişi, "Çok güzel bir manzara, farklı renkler var denizde. Bir tarafta nehrin getirdiği hafif yeşilimsi, herhalde dağlardan gelen çamurumsu bir renk var. Arkada da masmavi denizin rengi. Çok güzel, rüzgâr da var biraz" dedi. Gezmek için Ağva'ya gelen Müjde Özkan, "Manzarası çok güzel. Denizin rengi değişmiş bu da sanırım mevsimsel bir durum. Bir taraf yeşil, bir taraf kahverengi. Nehirlerin Karadeniz'e dökülmesi olabilir. Bilimsel olarak sebebini bilmiyorum. Farklı bir manzara olmuş oluyor" diye konuştu.
"İKİ DERENİN BİRLEŞİMİ VAR BURADA"
Ağva'da yaşayan Sümbül Yıldız ise "Rengi değişmiş. İki derenin birleşimi var burada. Zaman zaman böyle olabiliyor. Önceden de oluyordu. Şuradaki dere çamur gibi akan ve diğer dere birleşince denizi bulandırıyor" ifadelerini kullandı.
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