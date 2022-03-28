Eskişehir’de gerilim tavan yaptı! Yol vermeyen vatandaş 3 kişiden meydan dayağı yedi! O anlar kamerada

Eskişehir’de yol verme sebebiyle 2 taraf arasında tansiyon yükseldi. Tekmelerin ve yumrukların konuştuğu kavga, cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Eskişehir Balkan Caddesi'nde geçen gece gece meydana gelen kavgada tekmeler ve yumruklar konuştu.

'YOL VERME' MESELESİNDEN BİRBİRİLERİNE GİRDİLER

İddialara göre yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga bir vatandaş tarafından görüntülendi.

3 KİŞİDEN MEYDAN DAYAĞI YEDİ

Gece saatlerinde yaşanan olayda ticari taksi şoförü olduğu iddia edilen bir kişi 3 kişi tarafından darp edildi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 3 kişinin taksi şoförü olduğu iddia edilen kişiye tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü.