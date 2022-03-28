Ankara’da ‘İleriler’ isimli suç örgütünden akılalmaz plan! Erkek arkadaşının hesabında o parayı görünce yaptıkları filmleri aratmadı

"VATANDAŞLIK NUMARASI BİZDE VAR, ŞİFREYİ AL, GERİSİ KOLAY"

Meryem Ö. İleriler suç örgütüne "Bülent'in hesabında 120 bin lira gördüm" demesi üzeri örgüt, Suat Ş.'yi yönlendirdi. Suat ile Meryem kafa kafaya vererek Bülent'in hesabında bulunan parayı nasıl alabilecekleri konusunda plan yaptı. Tefeci Suat Ş., Meryem Ö.'e, "Siz kafede oturduğunuz zaman ben Bülent'in hesabına bir miktar para göndereceğim. Bülent uygulamaya girdiği an şifreyi bakarak öğren. Bülent'in vatandaşlık numarası bizde var. Ben buradan uygulamayı indiririm. Sen bir şekilde Bülent'in telefonu al. Gerisi kolay" diyerek planı devreye soktu.

"SEN BENİM KIZ ARKADAŞIMA MI YAZIYORSUN"

Meryem Ö., Bülent'i arayarak kafede buluşmak istediğini söyledi. Olacaklardan habersiz olan Bülent arkadaşını kırmayarak daveti kabul etti. Kafede buluşan iki arkadaş sohbeti sırasında Suat Ş. arayarak "Bülent hesabına para gönderdim" dedi. Bülent uygulama üzerinden hesabına girdiği sırada Meryem şifreyi aldı. Plan tıkır tıkır işlerken Meryem Ö.'nün erkek arkadaşı Ercan A. kafeye gelerek "Sen benim kız arkadaşıma mı yazıyorsun" diyerek Bülent B.'e saldırarak dövmeye başladı. Plan suya düşerken Meryem kafede kaçarak durumu Suat'a aktardı.