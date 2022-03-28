Dünyaya gezen Fransız çift Türkiye’yi yere göğe sığdıramadı

Otizmli ve down sendromlu çocuklara dikkat çekmek için Fransa'daki ev ve arabalarını satarak bisikletleriyle yola koyulan Emilie ve Davy Sanchis çifti, pek çok ülke dolaştıktan sonra Türkiye'ye geldi.

Burada da pek çok kenti dolaşan Fransalı çift, rotasını Ağrı'ya çevirdi. Ağrı Dağı'nı ve Diyadin Kaplıcalarını görmek istediklerini belirten gezgin çift, dolaştıkları ülkeler arasında en fazla Türkiye'yi beğendiklerini söyledi.