Ünlü psikologla ilgili skandal taciz iddiası! "Online terapide cinsel içerikli mesaj”

İstanbul'da özel bir üniversitede anestezi öğrenimi gören 31 yaşındaki Hatice B., 2017'den bu yana ünlü doktor Mustafa Ö.'den psikolojik destek alıyordu. Koronavirüs sebebiyle senelerce devam eden tedaviler, online görüşmelere dönüştü. İddiaya göre geçen günlerde Mustafa Ö., online terapi esnasında genç kadına cinsel içerikli mesajlar yollamaya ve diyaloglar kurmaya başladı. Mesajlardan rahatsız olan genç kadın, doktora tepki gösterdiğinde de iddiaya göre ünlü psikolog genç kadına on seans ücretsiz tedavi uygulamayı teklif etti.