Ünlü psikologla ilgili skandal taciz iddiası! "Online terapide cinsel içerikli mesaj”
31 yaşındaki üniversite öğrencisi Hatice B., ünlü psikolog Mustafa Ö. ile arasındaki online terapiler esnasında istismar edildiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Doktor genç kızla aralarında yalnızca hasta-danışan ilişkisi olduğunu belirterek suçlamaları kabul etmedi. Savcılık ünlü doktor MustafaÖ.’nün, genç kadını taciz ettiği sebebiyle olayla alakalı dava açtı.
İstanbul'da özel bir üniversitede anestezi öğrenimi gören 31 yaşındaki Hatice B., 2017'den bu yana ünlü doktor Mustafa Ö.'den psikolojik destek alıyordu. Koronavirüs sebebiyle senelerce devam eden tedaviler, online görüşmelere dönüştü. İddiaya göre geçen günlerde Mustafa Ö., online terapi esnasında genç kadına cinsel içerikli mesajlar yollamaya ve diyaloglar kurmaya başladı. Mesajlardan rahatsız olan genç kadın, doktora tepki gösterdiğinde de iddiaya göre ünlü psikolog genç kadına on seans ücretsiz tedavi uygulamayı teklif etti.
"İLİŞKİMİZ BİR SÜREDEN SONRA CİNSEL BOYUT KAZANDI"
Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan genç kadın, Mustafa Ö.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ünlü doktorun ifadesine başvuruldu. Ünlü doktor, Bir arkadaşı aracılığıyla Hatice isimli şahısla tanıştığını, Hatice'nin doktor olmak istediğini öğrenmesi üzerine sosyal medyadan görüşmeye başladıklarını ardından bu görüşmenin hasta doktor ilişkisine döndüğünü anlattı. Sosyal medyadan devam eden doktor hasta ilişkisinin bir süre sonra cinsel bir boyut kazandığını söyleyen ünlü psikolog kimseyi taciz etmediğini iddia etti.
CİNSEL İSTİSMAR DAVASI
Savcılığa yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık ünlü doktorun hastası olan genç kadına cinsel içerikli mesaj attığı gerekçesiyle cinsel taciz suçundan dava açtı. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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