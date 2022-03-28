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Sakarya’da dün kaybolan bedensel engelli adamın cesedi bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2022
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Sakarya’da dün kaybolan bedensel engelli adamın cesedi bulundu

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde geçen gün kaybolan 48 yaşındaki bedensel engelli Ergün Özdemir’in, ceset, dere yatağında bulundu. Düşerek öldüğü değerlendirilen Özdemir’in, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

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