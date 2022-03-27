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Otobüs ile otomobil çarpıştı: 5 çocuk yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2022
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Otobüs ile otomobil çarpıştı: 5 çocuk yaralandı

Son dakika haberine göre: Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin otobüs ile çarpıştığı kazada 5 çocuk yaralandı. Tedavi altına alınan 5 çocuğunda sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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