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Küçükçekmece'de takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2022
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Küçükçekmece’de takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre: Küçükçekmece’de meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, tedavi altına alınmak üzere hastaneye götürüldü.

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