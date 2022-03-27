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Beykoz’da iki bina alev alev yandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2022
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Beykoz’da iki bina alev alev yandı

Son dakika haberine göre: Beykoz’da tek katlı gecekonduda başlayan yangın 3 katlı bir binaya da sıçradı. Alev alev iki bina küle dönerken yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

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