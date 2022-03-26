Eminönü’nde ramazan yoğunluğu! Vatandaş akın etti

Fiyatların yüksekliğinden yakınan bir başka vatandaş, "Ramazanda ne gerekiyorsa onları alacağız. En başta zeytin peynir vs. Fiyatlar çok pahalı geldi ama az bir şey de olsa alacağım" dedi.





Mısır Çarşısı esnafı ise fiyatların normal olduğunu, ilgiden memnun olduklarını söyledi.