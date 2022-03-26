Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi!
Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkarak 5 ila 10 derece artmasının beklendiğini bildirdi. Macit, "Sıcaklıkların İstanbul'da hafta ortasında 19 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. İzmir'de 20-22, Antalya'da 23, Ankara'da 20 derece civarına kadar yükselecek" dedi.
Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, gelecek haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Haftanın ilk günü Doğu Karadeniz'de yağış beklentisi olduğunu, yurdun diğer yerlerinde yağış öngörülmediğini anlatan Macit, "Yağış, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar, kıyılarında yağmur şeklinde olacak. Salı günü batı, çarşamba da doğu kesimlerde yağmur şeklinde yağışlar var. Sadece çarşamba günü Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda tekrar kar yağışı bekliyoruz." dedi.
Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının gelecek hafta ülke genelinde artmaya devam edeceğini belirten Macit, şöyle konuştu:
"Sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak mevsim normalleri civarına, çarşamba gününden itibaren de kuzeybatı kesimlerden başlayarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz.
Yurdun tamamında 5 ila 10 derece hava sıcaklıklarında artış olmasını bekliyoruz. Sıcaklıkların İstanbul'da hafta ortasında 19 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. İzmir'de 20-22, Antalya'da 23, Ankara'da 20 derece civarına kadar yükselecek."
Macit, hafta ortasından sonra da yurt genelinde önemli bir yağış beklentisi olmadığına işaret ederek, "Havalar yavaş yavaş ısınacağı için bugünden sonra güzel ama çarşambadan itibaren daha güzel olacak." ifadesini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak? 2022 Survivor All-Star birleşme partisi hangi gün?
- Mayın alarmı son dakika: İstanbul vapur seferleri iptal mi? İstanbul Şehir Hatları vapur seferleri ertelendi mi?
- MSÜ ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM sınav takvimi ile duyurdu
- Faiz ve komisyon yok! 2 yıl geri ödemesiz 100.000 TL kredi için son günler! Destek ödemesi alma şartları ve başvuru ekranı
- Son dakika muhtar maaşı açıklaması: Muhtar maaşı asgari ücret mi oldu? 2022 muhtar maaşı artacak mı, ne kadar olacak?
- Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? 31 Mart açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE son duyurular!
- Çaykur işçi alımı 2022 kuraları ne zaman çekilecek? Rize, Trabzon, Artvin, Giresun ÇAYKUR kura listesi açıklandı mı?
- MSÜ sınav süresi: 2022 MSÜ saat kaçta başlayacak, bitecek? MSÜ oturum süresi kaç dakika? ÖSYM açıkladı
- MSÜ sınav yerleri sorgulama: 2022 MSÜ sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? ÖSYM açıkladı
- MSÜ'de kalem silgi verilecek mi? 2022 MSÜ sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar
- YKS'ye kaç kişi başvurdu? 2022 YKS TYT AYT başvuru sayısı kaç oldu? Üniversite sınavına kaç kişi katılacak?
- Survivor Elif neden elendi? Elif Gören hatalığı ne? 2022 Survivor Elif neden ayrıldı? Acun Ilıcalı açıkladı