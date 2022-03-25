İstanbul Fatih’te dilencilere şok operasyon! Yakalanmamak için yol ortasında soyundu

"MASAYA ÇIKIP DANS ETTİLER"

Karakolun önünde masalara çıkıp dans eden dilenci kadınlardan biri ise 'Evimizin kirasını ödeyemiyoruz. Çadırlarda kalıyoruz. Hükümet bize yardım etsin. Biz de dilenmeyelim" şeklinde konuştu.

Ekipler, bu kişilere 277'şer lira ceza kesti.