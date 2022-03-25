Güngören’deki pitbull faciasında yeni gelişme! İki şüpheli de tutuklandı

SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Araştırmaların sonucunda, mağdurun yaralı olarak hastaneye başvurduğu öğrenilirken, görüntülerde yer alan köpeğin sahibinin H.H.A. olduğu tespit edildi. Çalışmaların devamında, olayda mağdur olan Y.T'nin 23 suç kaydı olduğu ve "gasp" suçundan firari olarak arandığı belirlendi.