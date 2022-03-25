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Önce yağmur sonra güneş! Sıcaklıklar 20 dereceye yükselecek! Meteoroloji 5 günlük raporu güncelledi! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

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Giriş Tarihi: 25.03.2022 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
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Önce yağmur sonra güneş! Sıcaklıklar 20 dereceye yükselecek! Meteoroloji 5 günlük raporu güncelledi! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu raporu güncellendi. Son derece yoğun geçen kış mevsimi artık yerini yavaş yavaş güneşli günlere bırakıyor. Meteoroloji'nin raporuna göre başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde Cumartesi günü hafif yağış beklenirken, Pazar gününden sonra yurt genelinde havalar açacak. Marmara bölgesinde sıcaklıklar 20 dereceye yaklaşacakken doğu bölgelerinde sıcaklık 10 derece civarında olacak. Peki bu hafta sonu İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? 5 günlük hava durumu...

Geçen yoğun kış mevsiminin ardından yurt genelinde hava sıcaklıkları artışa geçiyor. Meteroloji tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu raporunda başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde Cumartesi günü hafif yağmur görülüyor.

PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN...

Ancak Pazar gününden itibaren ülke genelinde yağmurlu hava yerini güneşli günlere bırakacak.

GÜNEY İLLERİ İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın(Cumartesi) öğle saatlerinde İskenderun körfezi (Hatay'ın kıyı kesimleri, Adana'nın kıyı kesimleri) çevresinde kuvvetli(21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların zamanla Osmaniye, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Malatya'nın güney (Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir) ve Diyarbakır'ın batı ilçelerinde (Çüngüş, Çermik) etkili olması bekleniyor. Yağışların genellikle sağanak ve yağmur, 1000 m üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DOĞU İLLERİNE ÇIĞ UYARISI

Doğu Anadolu Bölgesi geneli ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlı yerlerde çığ riski bulunmaktadır. Özellikle Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde vatandaşlarımızın ve yetkililerin çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir.

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

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