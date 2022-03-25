Önce yağmur sonra güneş! Sıcaklıklar 20 dereceye yükselecek! Meteoroloji 5 günlük raporu güncelledi! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

GÜNEY İLLERİ İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın(Cumartesi) öğle saatlerinde İskenderun körfezi (Hatay'ın kıyı kesimleri, Adana'nın kıyı kesimleri) çevresinde kuvvetli(21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların zamanla Osmaniye, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Malatya'nın güney (Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir) ve Diyarbakır'ın batı ilçelerinde (Çüngüş, Çermik) etkili olması bekleniyor. Yağışların genellikle sağanak ve yağmur, 1000 m üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.